Un avocat lance Radio Sénior pour les plus de 60 ans

Radio Senior est diffusée sur seniorradio.fr , les smartphones Android et iPhone via son application gratuite, les box Free et Orange (canal des radios), sur des radios FM diffusant une partie des programmes, et dans de nombreux établissements partenaires. Une équipe d’une vingtaine de spécialistes (avocats, notaires, médecins, psy, coachs, journalistes) proposent des émissions quotidiennes à destination des plus de 60 ans. Radio Senior est créée par l'avocat Yves Tolédano, habitué des médias (chroniqueur sur C8 dans "William à midi" et fondateur de Radio Divorce).