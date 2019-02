Un "Podcast Day" organisé à Londres

Après deux éditions organisées à Copenhague, la capitale du Danemark, un 3e "Podcast Day" se déroulera à Londres, le jeudi 13 juin prochain. Rappelons que cette journée est portée et préparée par l'équipe des Radiodays Europe (qui en 2019 auront lieu à Lausanne, du 31 mars au 2 avril prochains). Ce nouveau "Podcast Day" couvrira donc et à nouveau tous les sujets liés au monde du podcasting : contenus, diffusions, créations et productions, prévisions liées au marché et bien plus encore.Cette journée, intégralement placée sous le signe du podcast, se tiendra le jeudi 13 juin 2019 à King's Place, dans le centre de Londres.Le prix de l'entrée est de 190 euros (+ TVA britannique). Inscriptions : ICI