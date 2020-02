Un Livre Blanc du podcast en Allemagne

À la fin de 2019, on recensé près de 800 000 podcasts dans le monde. L'Allemagne a également vu son offre de podcasts augmenter. Selon des études représentatives, 56% de la population allemande utilise le terme "podcast" et 10 millions de podcasts seraient écoutés chaque semaine. Mais outre-Rhin, le potentiel demeure important et prometteur.Ce guide intitulé "Podcasts - venez pour rester" est destiné à fournir un aperçu très général de l'utilisation des podcasts et des utilisateurs de podcasts, des développements techniques et des options les plus courantes disponibles pour se positionner sur le marché publicitaire.Ce Livre Blanc du podcast (rédigé en allemand) est accessible ICI