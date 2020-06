USA : effondrement des prévisions de CA 2020 pour la radio

Aux États-Unis, la radio est le média le plus pessimiste sur l’évolution du chiffre d’affaires 2020, passant d’une prévision initiale de progression de +8% à une estimation de recul de -23% par rapport à 2019 . Soit 31 points de moins. OTT (video à la demande..), affichage et médias sociaux devaient être les gagnants de la croissance publicitaire en 2020. Au final, le podium sera occupé par les médias sociaux, le SEM (moteurs de recherches) et l’emailing.Au final,un quart des annonceurs ont suspendu leurs campagnes publicitaires dans les médias, 1/5 ont annulé leurs contrats à cause de la crise Covid-19.L'article complet sur le site RadioPub