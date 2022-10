Trois radios de France Bleu s'associent en Normandie

La 3e édition qui a lieu du 21 au 23 octobre au Parc des expositions de Caen, présente des projets et des produits d’excellence normande avec plus de 350 exposants et plus de 500 intervenants, artistes et ambassadeurs.

Émissions en direct, interviews, rencontres… Les auditeurs des trois stations locales du réseau de Radio France pourront vivre le FÊNO avec France Bleu sur toute la Normandie depuis un studio installé, pour l’occasion, au cœur du parc des expositions. Les 3 radios se relaieront durant ces trois prochaines journées et les Les équipes accueilleront les auditeurs sur le stand France Bleu/France 3 Normandie tout au long du festival.