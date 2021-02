Trois nouveaux podcasts pour "Choses à Savoir"

D'abord, "Choses à savoir Cerveau" en collaboration avec le neuroscientifique Christophe Rodo qui traite du fonctionnement du cerveau et des neurosciences. Ensuite, "Choses à Savoir Tech Verte" avec Hugo Noirtault, qui anime déjà le podcast "Tech chez nous", qui s'intéresse ici plus particulièrement à la Green Tech. enfin, "Choses à Savoir Célébrités" pour tout connaitre de la vie des célébrités, de toutes les époques. Désormais "Choses à Savoir" publie 65 épisodes inédits par semaine, soit plus de 260 épisodes par mois.Loin, très loin devant, le podcast "Culture Générale" du réseau Choses à Savoir tient toujours, et solidement, la première place du classement mensuel des podcasts les plus écoutés de l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias : 1 451 275 téléchargements en janvier dernier...