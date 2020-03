Tribune - La radio ne s'arrête pas

La chance formidable que les radios locales ont, c'est de pouvoir faire comprendre, que l'animateur, le journaliste, est un voisin, qu'il fait de la radio, chez lui, à quelques mètres ou kilomètres de celui qui écoute et qu'il apporte une information de proximité, il donne des nouvelles de ce qui se passe concrètement, dans la région, la ville, la rue... Il y a, dans nos métiers, une sorte de réflexe, quelque chose de presque déontologique, qui nous oblige, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, à continuer à divertir, informer, diffuser. On a observé la mise en service de plusieurs dizaines de studios, avec parfois des moyens limités. Certains ont partagé leurs connaissances sur leur moyens de liaison, sur les différentes techniques pour palier les manques de moyen. On a vu une animatrice, choisir de se confiner directement à la radio... dans quel autre métier (hors médical) ceci existe ?



C'est presque du survivalisme improvisé, une sorte de "Show must go on". C'est très spécifique au média radio. S'adapter, innover, accompagner.