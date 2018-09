Toute cette semaine, la matinale de Oxygène est délocalisée

Au programme, petit déjeuner offerts aux auditeurs, interviews, musique et rencontres avec les auditeurs. Oxygène est écoutée quotidiennement par 31 000 auditeurs en Seine-et-Marne selon Médiamétrie. Hier matin,Patrick Septier, Président du département de Seine et Marne, a soutenu et permis à Julie et Aurélien de réaliser leur défi du jour : décoller en avion depuis l'aéroport de Moret-Episy à la fin de l'émission. La vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux.

Ce mercredi, l'émission sera en direct devant la gare de Coulommiers (106.4 FM), ce jeudi en direct devant la gare de Provins (99.6 FM)

pour terminer ce périple vendredi en direct devant la gare de Nemours (107.3 FM)