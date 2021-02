Toulouse FM : une semaine spéciale étudiants

Depuis hier, Toulouse FM a donc ouvert son antenne pour évoquer avec eux, tout au long de la semaine, les bons plans et les aides dont ils peuvent bénéficier dans la région. Les jeunes et les étudiants peuvent témoigner, faire part d’une action solidaire et les auditeurs peuvent même proposer des jobs étudiants en contactant Toulouse FM au 05 62 20 30 40 ou par mail à accueil@toulouse.fm Au cours de cette semaine spéciale, Toulouse FM ira également à la rencontre des étudiants pour leur offrir des pizzas et des chocolatines offertes par ses partenaires...