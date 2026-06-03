Toulouse FM prépare une tentative de record du monde

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Cette édition sera marquée par une tentative d’établissement du record du monde de la plus longue chocolatine. Pour relever ce défi, les équipes de la radio ambitionnent de présenter aux Toulousains une chocolatine de 60 mètres de long. La viennoiserie géante sera exposée puis proposée à la dégustation sur la place Saint-Sernin à Toulouse entre 16h et 19h.
L’événement revêt également une dimension radio avec la mise en place d’une émission spéciale retransmise en direct. Toulouse FM prévoit de faire vivre la tentative de record à ses auditeurs tout au long de l’après-midi, tandis que les visiteurs présents sur place pourront assister à l’opération et participer à la dégustation organisée à l’heure du goûter.
Artisans et apprentis mobilisés pour le défi
Pour mener à bien cette tentative, la station s’appuiera sur plusieurs professionnels du secteur. Yann Bonneau, chef pâtissier-formateur et premier parrain de la Journée Mondiale de la Chocolatine en 2018, participera à l’opération. Seront également présents Yohann Ratinho, artisan et gérant des boulangeries "Yohann et Mercedes" implantées à Cugnaux, Fonsorbes et au Vernet, ainsi que les formateurs et les jeunes de la Cité des Formations et des Apprentissages de Toulouse-Blagnac.
À travers cette opération, Toulouse FM veut poursuivre une démarche d’animation de son territoire en s'appuyant sur un événement retransmis en direct et associant acteurs locaux et public. La station rappelle être la première radio musicale à Toulouse ainsi que la première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne selon l’EAR local de septembre 2023 à juin 2025.