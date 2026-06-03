Toulouse FM prépare une tentative de record du monde

Pour mener à bien cette tentative, la station s’appuiera sur plusieurs professionnels du secteur. Yann Bonneau, chef pâtissier-formateur et premier parrain de la Journée Mondiale de la Chocolatine en 2018, participera à l’opération. Seront également présents Yohann Ratinho, artisan et gérant des boulangeries "Yohann et Mercedes" implantées à Cugnaux, Fonsorbes et au Vernet, ainsi que les formateurs et les jeunes de la Cité des Formations et des Apprentissages de Toulouse-Blagnac.

À travers cette opération, Toulouse FM veut poursuivre une démarche d’animation de son territoire en s'appuyant sur un événement retransmis en direct et associant acteurs locaux et public. La station rappelle être la première radio musicale à Toulouse ainsi que la première radio locale à Toulouse et en Haute-Garonne selon l’EAR local de septembre 2023 à juin 2025.

