Toulouse FM organise une nouvelle Journée mondiale de la chocolatine

"Il n’y a plus de débat, chez nous à Toulouse et dans le Sud-Ouest, on dit Chocolatine" explique la radio qui a mobilisé de nombreux artisans boulangers qui offriront donc des chocolatines au cours de la journée à toutes les personnes se présentant au nom de Toulouse FM à l’occasion de cette nouvelle Journée mondiale de la chocolatine (la liste des artisans participants sera accessible sur toulousefm.fr). Cet événement bon enfant et convivial, ce jeudi 17 novembre, a pour vocation de défendre les couleurs du Sud-Ouest, de mettre en valeur le savoir-faire les artisans boulangers mais aussi de mettre en lumière de nombreux acteurs qui s’engagent au quotidien sur ce territoire.