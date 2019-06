Toulouse FM lance les "Apéros Toulouse FM"

Le rappeur français, dont les clips totalisent plus de 40 millions de vues sur YouTube, interprètera ses succès et ses nouvelles chansons sur la scène flottante de la Voile Blanche. Pour cet évènement, ouvert au grand public, Toulouse FM a réservé 200 places privilégiées à ses auditeurs auxquels elle offre les entrées et une consommation avec apéritif (Inscription au jeu sur le site de la radio toulouse.fm). Ouverture des portes de La Voile Blanche ce jeudi à partir de à 19h pour un show case de Boostee qui se déroulera à 22h.

Toulouse FM diffuse ses programmes à Toulouse (92.6) mais également à Auch (88.6), à Pamiers (102.9) et à Ax-les-Thermes (95.6).