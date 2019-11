Totem se délocalise à Brive pour la Foire du Livre

Parmi les quelques 300 auteurs réunis sous la Halle Georges Brassens de Brive-la-Gaillarde et la centaine de maisons d'édition, Totem n'aura que l’embarra du choix pour trouver des invités de marques ou des invités coup de coeur. Les grands noms de la presse et de l'actualité littéraire seront là. L'année dernière, Totem a notamment invité Michel Drucker et Annie Duperey.

Pour la 38e édition de l'événement, Totem prépare de belles rencontres. Première radio locale à Brive avec 6.2% d'audience cumulée, Totem veut s'ancrer de plus en plus dans le paysage de la proximité en se positionnant en tant que radio incontournable des événements qui marquent son territoire.