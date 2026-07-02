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Jeudi 2 Juillet 2026 - 11:25

Totem dévoile une grille d'été placée sous le signe de la proximité


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Du 29 juin au 30 août, Totem adapte sa programmation estivale avec plusieurs nouveaux rendez-vous consacrés aux territoires, à la musique et à la proximité. La station enrichit sa grille avec des feuilletons, des émissions musicales, des jeux et des chroniques inédites afin d'accompagner les auditeurs pendant toute la période estivale, en vacances comme sur les routes ou au quotidien.



La station indique renforcer son ancrage dans les territoires tout en proposant de nouveaux rendez-vous dédiés à la découverte, au divertissement et à la proximité. Cette grille estivale est conçue pour accompagner les auditeurs durant toute la saison, qu'ils soient en vacances, au travail, sur les routes du Tour de France ou près de chez eux. 
Parmi les nouveautés figure "Les Rabalaïres", un nouveau format qui raconte les régions à travers des feuilletons composés de cinq épisodes consacrés à un même territoire et à celles et ceux qui le font vivre. Chaque matin, "Le chiffre du jour" propose une statistique insolite ou révélatrice des habitudes estivales. Ce rendez-vous est également l'occasion d'inviter les auditeurs à jouer chaque matin à 07h10.

Les artistes et les souvenirs au cœur de la programmation

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La grille estivale s'enrichit également avec "Les sagas de l'été", diffusées à 10h35 et 17h30. Cette série retrace en cinq épisodes le parcours des plus grands artistes.
Le dimanche à 11h10, "All by Céline" accompagne le retour sur scène de Céline Dion en revenant sur l'histoire et les coulisses de ses plus grands succès. Chaque jour à 09h10 et 16h30, "Le Jardin secret – L'endroit où j'ai grandi" invite une personnalité à évoquer son enfance et ses racines dans le territoire où elle a grandi.
La musique évolue également avec "Vos meilleurs tempos de l'été", diffusé à 7h45 et 19h30. Le rendez-vous repose sur des playlists thématiques renouvelées chaque semaine et adaptées aux différents moments des vacances, autour de la détente, de la route, de la danse ou encore des décennies musicales des années 80, 90 et 2000.

Un jeu revisité autour des territoires

Par ailleurs, Totem fait également évoluer "Le Meilleur de nos régions", proposé de 11h à 12h. Le jeu adopte une mécanique plus rythmée faisant appel aux réflexes, à la déduction et à la culture régionale afin de mettre en valeur le patrimoine, le tourisme et les richesses culturelles des territoires.

Tags : été, grille d'été, proximité, Totem



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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