Totem dévoile une grille d'été placée sous le signe de la proximité

La grille estivale s'enrichit également avec "Les sagas de l'été", diffusées à 10h35 et 17h30. Cette série retrace en cinq épisodes le parcours des plus grands artistes.

Le dimanche à 11h10, "All by Céline" accompagne le retour sur scène de Céline Dion en revenant sur l'histoire et les coulisses de ses plus grands succès. Chaque jour à 09h10 et 16h30, "Le Jardin secret – L'endroit où j'ai grandi" invite une personnalité à évoquer son enfance et ses racines dans le territoire où elle a grandi.

La musique évolue également avec "Vos meilleurs tempos de l'été", diffusé à 7h45 et 19h30. Le rendez-vous repose sur des playlists thématiques renouvelées chaque semaine et adaptées aux différents moments des vacances, autour de la détente, de la route, de la danse ou encore des décennies musicales des années 80, 90 et 2000.