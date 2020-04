Top FM élargit sa zone de diffusion grâce au DAB+

En 1981, de nombreuses radios locales ont vues le jour. Une des premières de la région Toulonnaise fut Radio Chandelier, devenue ensuite Radio Swing. C’est dans cette radio, que les membres fondateurs de l’Association Culturelle et de Loisirs de L’Ouest Varois se sont rencontrés. En 1985, ils décident de créer une nouvelle radio dénommée Top FM. Après plusieurs démarches sans succès auprès de la Haute Autorité, puis de la CNCL, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel attribue la fréquence 88.6 sur une zone allant de La Ciotat à Hyères en couvrant l’intérieur des terres jusqu’au plateau de Signes. En 1988, l’Association Culturelle Varoise reprend la gestion de la radio et installe ses studios à Six Fours Les Plages, puis au Beausset, et enfin à Bandol. Dernière étape dans ce développement : une diffusion numérique DAB+ sur la zone de Marseille, Aix en Provence, Marignane et Aubagne.