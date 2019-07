Tomorrowland sur Plug RTL, RTLplay et Radio Contact

Plug RTL ouvrira les portes de Tomorrowland le vendredi 19, de 17h à 1h du matin, le samedi 20 de 9h à 1h du matin et le dimanche 21 juillet de 9h à minuit. Jill et Shalimar proposeront le meilleur des live depuis le plus grand festival dance du monde et les interviews des meilleurs DJ. David Antoine, Lucile Rochelet et Nathan Soret emmèneront les auditeurs dans "les endroits les plus incroyables du festival en testant les activités et les restaurants les plus insolites, en embarquant dans l'avion Tomorrowland pour un Party Fly et en recevant les plus grands DJ sur leur canapé".