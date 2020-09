Tipik : le nouveau média digital, radio et TV de la RTBF

Pour la première fois de son histoire, la RTBF combine la radio, la TV et le digital dans un seul et même média. La radio Pure et la chaîne TV La Deux intègrent ce projet, avec un nouveau nom, un nouveau look, mais aussi et surtout, de nouvelles émissions. Certaines émissions de Pure et La Deux seront présentes, mais avec des nouveautés et de nouvelles grilles. Son petit nom : Tipik. Un média qui s’adresse en priorité aux millénials, qui échappent de plus en plus aux antennes des médias traditionnels. C’est donc par une approche différente que le service public se lance à la reconquête de ces jeunes. En radio, une nouvelle matinale verra la jour : "Le Réveil de Djé" tous les matins avec énergie et bonne humeur.