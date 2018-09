The Freak Radio, pour les amoureux du rock

En effet, quand on entend Led Zeppelin suivi par les Dead Kennedys, Neil Young and Nirvana, on comprend tout l’éclectisme d’une telle station. Mais d'où vient le nom "The Freak" ? Tout simplement du chanteur de folk Arlo Guthrie, qui a appelé la foule qui assista au concert de Woodstock en 1969 "A lot of freaks" (monstres ou fous en anglais). "Nous sommes des freaks qui jouent de la musique pour des freaks, s’amuse Sandra. Nous ne faisons aucune concession à la diversité de la musique."