Text-to-speech : Webedia intègre printaudio d'Audion

Rédigé par Brulhatour le Mardi 26 Avril 2022 à 08:30 | modifié le Mardi 26 Avril 2022 à 08:30

Le site de cuisine 750g et le médiaTerrafemina sont désormais disponibles en version audio. Webedia a choisi Audion et sa technologie PrintAudio pour convertir automatiquement en format audio les articles de ses deux sites. Cette technologie permet de convertir et diffuser la version podcast d’un article, à la fois sur la page source et sur les plateformes de streaming. Elle cumule déjà plus de 10 000 écoutes par jour sur 750g et Terrafemina.