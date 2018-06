Tendance Ouest fête la mer et la musique à Cherbourg-en-Cotentin

Le visuel de cette seconde édition est une nouvelle création originale du graphiste normand Fred, fidèle au Tendance Live depuis plusieurs années déjà. Comme pour le Tendance Live de Granville, il a créé une affiche qui repose sur les codes graphiques de la bande-dessinée et l'application d'un tatouage "Tendance Live" sur la peau du personnage.

Ce Tendance Live marquera notamment le lancement de la Dhream Cup – Destination Cotentin, une grande course au large à la voile entre La Trinité-sur-Mer et le Cotentin, qualificative pour la "Route du Rhum". La programmation du Tendance Live Cherbourg-en-Cotentin du 25 juillet sera dévoilée le vendredi 22 juin 2018.