Téléthon : 37 heures de direct pour Fréquence ESJ

Sur place, les journalistes de Fréquences ESJ interrogeront en direct les artistes, invités, chercheurs, malades, passés par le plateau de la chaîne publique. Pour la première année, deux membres de Fréquence ESJ ont écrit, composé et enregistré une chanson pour soutenir la bonne cause. Pendant ces 37 heures, des correspondants seront aux quatre coins de la France pour faire vivre les plus grands défis en direct, nos équipes seront également installées au centre d’appel 36 37 pour suivre en temps réel l’avancement des dons. Les journalistes de la rédaction se relaieront et diffuseront reportages, émissions, interviews, vidéos, mais aussi défis, et appels aux dons.