Téléchargez le dernier numéro de RedTech Magazine

Steve Van den Audenaerde, responsable des opérations radio chez RTL Belgium, fait la une de ce nouveau numéro. Il explique comment un groupe radio dans un marché mature peut croître en restant connecté grâce à la technologie. Dans ce numéro, nous observons également comment des stations locales et communautaires prospèrent en suivant cette même voie, et même comment l’une d’elles a eu l’audace de réécrire les règles traditionnelles de la programmation.

Dans le rétro, Kevin Hilton nous parle du retour du vinyle sur les ondes, tandis que Buzz Knight adopte une approche de journal intime à l'ancienne pour le podcasting. Parallèlement, Graham Dixon tente de repousser les limites de Google Notebook dans la quête d’un script percutant pour un podcast. Et si vous cherchez des idées de cadeaux, ne manquez pas notre article consacré aux processeurs audio.