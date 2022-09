Téléchargez le 145e numéro de La Lettre Pro de la Radio

RadioFr., la radio des Fribourgeois s’est offert une mise à jour de sa matinale pour cette rentrée radiophonique 2022-2023. Lancée en 1988 (“huitante-huit” dans cette région de Suisse), Radio Fribourg accompagne ses auditeurs dans leur quotidien. Depuis début 2019, RadioFr. est installée dans MediaParc, un centre média qui regroupe La Télé, chaîne vaudoise et fribourgeoise, Frapp, l’application d’information qui regroupe les deux médias, et la régie MédiaPub.Quarante-quatre stations veulent refléter les régions. La proximité est la priorité de France Bleu. Les journalistes et animateurs se doivent de connaître parfaitement leurs villes et le département d’où ils émettent. C’est la règle. Mais c’est aussi une passion et à France Bleu Périgord, on l’a bien compris. La Lettre Pro de la Radio a suivi l’équipe de France Bleu Périgord une journée, au coeur de la Dordogne.Après cinq années de travail aux côtés de centaines de bénévoles, la radio CFM, présente à Rodez, Cahors et Caylus a emménagé dans de nouveaux locaux en repensant complètement la partie technique de la radio. Visite de cette refonte menée de main de maître par Hugues de Vesins, architecte depuis cinq ans de cette migration majeure.