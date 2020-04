Téléchargez le 122e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le test d'endurance des services des sports

Entre annulation ou suspension des compétitions et report des grands événements sportifs à cause de la pandémie, les calendriers prévisionnels des rédactions sport des radios se sont effondrés tel un château de cartes. La levée du confinement laisse présager un calendrier estival d’une densité extrême et le marathon se poursuivra ainsi jusqu’à l’automne. À RMC, RTL, Europe 1 et Radio France, on s’y prépare, car l’enjeu en vaut la chandelle !



La 126 000 Radio confinée

La dernière vague 126 000 Radio, que Médiamétrie devait clôturer fin mars, s’est terminée quinze jours plus tôt. À cause du confinement, le personnel des centres d’appels d’Amiens et du Petit-Quevilly, qui réalise les sondages téléphoniques, ne pouvait plus venir travailler. Quel impact ce résultat prématuré a-t-il eu sur les résultats ? Quelles conséquences économiques ? La méthodologie doit-elle être remise en cause ?



Laurent Bouneau : "je vois l'avenir de Skyrock radieux"

Le directeur des programmes de Skyrock est un pilier de la radio urbaine qu’il tient à bout de bras depuis 1984. Les chiffres d’audience records publiés début avril consacrent le format de la station lancé en 1996 à un moment où la scène rap francophone était marginalisée. Dans un entretien sans langue de bois, Laurent Bouneau raconte comment et pourquoi Skyrock est devenue un phénomène et en profite pour étriller ses concurrents.