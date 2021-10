Téléchargez l'application gratuite de La Lettre Pro

lle est pratique, elle est rapide et elle est efficace. L’application de La Lettre Pro de la Radio, en lien direct avec le magazine, permet donc de suivre en temps réel toute l’actualité quotidienne de la radio. Sous la forme d’articles, vous bénéficiez d’une vision et d’une analyse professionnelles de tous les secteurs de la radio : journalisme, nouveautés techniques et digitales, matériels, applications, programmation musicale, production, publicité audio, Imaging, emploi, consulting radio, invités, nominations, juridique, partenariats…

Si vous activez les notifications Pushs, vous bénéficiez parfois d’alertes en fonction de l’importance de l’actualité et des informations à caractère urgent. Depuis son lancement, cette application a été téléchargée plus de 10 000 fois. Vous pouvez aussi commenter et partager, sur vos réseaux sociaux, notre information.