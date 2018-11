Targetspot lance la première Podcast Marketplace mondiale

La Podcast Marketplace sera lancée début décembre pour tous les éditeurs et partenaires de Targetspot représentant déjà à eux seuls plus de 100 millions de téléchargements mensuels dans des domaines majeurs tels que "Arts/Divertissement", "Technologie", "Actualités/Politique/Événements", "Affaires et Sports". Dès le printemps prochain, la plateforme sera accessible à tout producteur à la recherche d'une plateforme unique pour la création, le stockage, la distribution et la monétisation de ses contenus.

La Marketplace se base sur la technologie propriétaire du groupe incluant Shoutcast, Winamp et Targetspot Passport. Les agences et annonceurs seront en mesure d’acheter en programmatique du pre-roll et de l’instream en se connectant à la plateforme et avec tous les DSPs (Demand Side Plateform) principaux. Ils pourront également acheter en direct, incluant nos solutions créatives sur mesure, via nos bureaux locaux et nos équipes dédiées.