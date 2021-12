Targetspot accélère l'introduction de la pub audio dans le gaming

La nouvelle division s'attachera dans un premier temps à aider les annonceurs à atteindre de nouveaux publics dans le secteur du gaming et, plus largement, dans le secteur in-app. À plus long terme, elle entend toutefois explorer les pistes dans l'ensemble de la catégorie des jeux et dans le métavers, en particulier la réalité virtuelle et les environnements immersifs. À cette fin, elle travaillera en partenariat avec Kiln, un spécialiste de l'innovation produit, afin d’élaborer et de déployer une stratégie pour l'entreprise.