Targetspot France lance sa Podcast Marketplace

Cette Podcast Marketplace de France consolidée a été rendue possible grâce au partenariat étroit entre Targetspot et les éditeurs français et francophones, comme le confirme Alexandre Vekhoff, EVP Global Business Development de Targetspot.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires éditeurs, ce qui nous place en position privilégiée pour offrir des audiences de qualité avec une offre unique de podcasts premiums et des contenus d'influenceurs. La proposition de la Podcast Marketplace de Targetspot permet à nos éditeurs de bénéficier de revenus significatifs en France et dans les zones francophones, et ainsi de participer, avec eux, à la création de nouveaux contenus et de nouvelles audiences".

La Podcast Marketplace offre également aux annonceurs français la possibilité d'atteindre des audiences mondiales grâce à sa présence internationale, notamment dans le monde francophone (Belgique, Luxembourg, Suisse, Afrique francophone, Canada) : ce sont ainsi plus de 20 segments d'audience francophones qui sont disponibles aux annonceurs.