TIPIK (RTBF) : un nouvel appel à projets pour podcasts

La RTBF lance un nouvel appel à projets de podcasts natifs sur les histoires qui se cachent derrière les plus grands tubes de la pop. Tipik recherche un projet original et rythmé. Objectif ? Découvrir de manière didactique et amusante des anecdotes insolites et des références cachées sur des hits de la pop culture. Le podcast permettra d’en apprendre davantage sur de célèbres musiques pop, au sens large du terme (dance, musique urbaine, etc.), que ce soit une histoire étonnante sur la création, les intentions des auteurs derrière cette musique ou encore le décryptage d’un clip.

L’idée est donc de retracer et raconter une histoire, en évoquant des rebondissements et des surprises pour étonner et instruire les auditeurs.