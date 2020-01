TDF présent au Salon de la Radio et de l'Audio Digital

En plus de sa présence sur son stand, TDF intervient cette année aux conférences sur les thèmes de la sécurité informatique, de la radio hybride dans les voitures et de la radio numérique, le DAB+ : "Cybersécurité : se protéger des cyber-attaques" (le 23 janvier de 13h15 à 14h, avec Djilali Kies, Directeur des Systèmes d’Information de TDF), "Hybrid radio : broadcast x broadband" (le 24 janvier de 11h à 12h, avec Christophe Allain, Responsable Marketing de la division Audiovisuel de TDF) et "DAB+ France : comment faire un succès du DAB+ en France ?" (le 24 janvier de 12h à 13h, avec Jérôme Hirigoyen, Responsable Développement Radio et International, chargé client RFI, de TDF.