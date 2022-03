TDF poursuit son engagement en faveur de l'égalité au travail

Prônant l’équité en termes d’évolution de carrière et de salaire, l’entreprise mène des actions concrètes : TDF alloue chaque année un budget spécifique pour compenser les éventuels écarts de rémunération dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

L’entreprise agit également pour féminiser les métiers où les femmes sont peu représentées. Pour cela, un partenariat est mené avec des associations, comme Elles Bougent, et auprès des écoles et universités, pour augmenter les vocations féminines dans les métiers majoritairement occupés par des hommes.