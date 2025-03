L’Arcom avait donné l’autorisation au groupe France Médias Monde de diffuser les programmes de RFI en DAB+ à travers le multiplex Paris intermédiaire 6A, opéré par TDF via ses émetteurs de Romainville et Meudon. Le radio numérique terrestre offre à RFI une présence élargie à Paris et en Île-de-France, ainsi qu’une expérience d’écoute améliorée pour les auditeurs. La couverture s'étend à Paris et sa première couronne pour une réception en résidentiel, et plus largement en Île-de-France pour une réception en mobilité, notamment dans les véhicules. En France, RFI est déjà diffusée en FM à Paris, et en DAB+ à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg et Toulouse. RFI peut également être écoutée sur les applications RFI et RFI Pure Radio, dédiée au direct et aux podcasts, mais aussi celles de Radio France et de Radioplayer France.