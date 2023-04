TDF met en place de nouvelles mesures pour répondre à ses enjeux stratégiques

Pour mettre en place ce programme ambitieux, l’entreprise mise sur trois axes : attirer et retenir les talents, devenir une entreprise apprenante et accompagner les mobilités et les évolutions.

Pour attirer les talents, TDF développe la cooptation et l’intégration des nouveaux arrivants qui pourront être accompagnés par un parrain ou une marraine. Depuis plusieurs années, l’entreprise encourage fortement la mobilité interne. En 2022, 121 collaborateurs ont changé de poste ou évolué au sein de l’entreprise. Des mesures financières incitatives sont mises en place pour dynamiser la mobilité interne.