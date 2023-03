TDF déploie la radio numérique dans le sud-Est de l’Occitanie

Pour permettre la diffusion en DAB+ de ces radios, les équipes de TDF ont réalisé de nouvelles installations techniques. Ces travaux ont consisté à installer un nouveau système antennaire, une cellule de multiplexage et un émetteur associé. Des travaux d’adaptation de l’infrastructure ont également été réalisés. Acteur industriel, TDF mène le projet de bout en bout : les systèmes antennaires ont été conçus par le pôle d’expertise de TDF situé près de Rennes et les structures d’accueil des antennes par le pôle d’expertise de TDF situé à Toulouse. Au-delà de la diffusion du DAB+, ces cinq sites de TDF diffusent également la radio FM et, certains, la TNT et hébergent les opérateurs de téléphonie mobile.

"Je me félicite de l’arrivée du DAB+ en Occitanie diffusé depuis cinq sites de TDF, en présence de l’Arcom. TDF dispose d’un ancrage territorial fort dans la région, depuis de nombreuses années. En matière de DAB+, TDF a à cœur d’accompagner ses clients, les éditeurs de programmes, pour répondre au mieux à leurs besoins de couverture numérique. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise en matière de diffusion radio depuis presque 50 ans pour proposer une offre complète en DAB+ allant de la collecte de flux et de la tête de réseau, au transport du signal via l’ensemble de notre réseau existant et bien entendu à la diffusion" a indiqué Karim El Naggar de TDF.