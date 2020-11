TDF démarre la diffusion du DAB+ à Bordeaux et Arcachon

Par ailleurs, des travaux d’adaptation des infrastructures (en termes d’énergie et de ventilation notamment) ont dû être réalisés. Pour garantir la couverture, TDF assure la diffusion en DAB+ depuis ses émetteurs de Bordeaux, situé à Bouliac, et de Camicas à la Teste-de-Buch. L’émetteur TDF de Bordeaux-Bouliac diffuse déjà la radio FM et la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et héberge des équipements de réseaux mobiles pour toute l’agglomération bordelaise. L’émetteur TDF de la Teste-de-Buch est l’ancien centre radio maritime de Camicas. TDF diffuse la radio FM et assure l’hébergement de réseaux mobiles sur ce site.

Partenaire industriel des éditeurs, TDF est à la fois opérateur de multiplex, à travers sa filiale RMux, et expert technique.