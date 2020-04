Sybel lance une nouvelle création originale : "Jeunes et confinés"

Véritable alternative aux écrans, Sybel propose en exclusivité " Jeunes et confinés ", une nouvelle série de témoignages d’enfants âgés entre 4 et 18 ans qui racontent la façon dont ils vivent la situation actuelle depuis le début du coronavirus en France. Il suffit de se laisser embarquer et de laisser place à son imaginaire en écoutant ces dizaines de confessions de 5 minutes qui donnent la parole à ces enfants sur leur perception du confinement et de ses conséquences dans leur vie de tous les jours.Rappelons que Sybel propose par ailleurs une centaine de contenus enfants, environ 700 épisodes à consommer sans modération, ainsi que des contenus pour tous les âges et tous les genres.