Sweet FM sert aux électeurs "Le Café des Municipales"

Deux raisons principales ont présidé au choix du format podcast : d'abord, sur une radio de catégorie B essentiellement musicale, il n'aurait pas été évident de trouver tout le temps d'antenne nécessaire à une présentation sérieuse des dix candidats en lice au Mans et six à Blois et, d'autre part, c'est une manière de toucher le jeune public, souvent peu attiré par les enjeux électoraux mais ultra-connecté et consommateur de contenus à la demande : en 2014, lors des dernières élections municipales, le taux d'abstention chez les 18-25 ans avait atteint un record.