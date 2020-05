Suisse : nouvelle campagne d'information sur le DAB+ pour préparer l'abandon des OUC

Pour encourager aussi ces auditeurs-là à utiliser la réception numérique chez eux ou en voiture, une campagne d'information est lancée ce 4 mai 2020. Prévue sur plusieurs années, elle vise à soutenir le public en lui fournissant des informations et des conseils en vue de l'abandon prochain des OUC. Sont prévus des spots radio ou TV, des activités sur les médias sociaux, de la publicité extérieure, des mesures pour les vendeurs d'appareils et les garages, ainsi qu'un service de conseil au public. La campagne durera jusqu'à ce que l'abandon des OUC soit parachevé. Les émetteurs OUC seront débranchés fin 2024 au plus tard. La SSR et les radios privées examinent ensemble la possibilité d’abandonner les OUC avant terme, par exemple de manière échelonnée d'ici mi-2022 (programme SSR) et début 2023 (radios privées).