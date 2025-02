Suisse : la SSR encourage ses auditeurs à opter pour le DAB+

L’arrêt récent de la FM, le 31 décembre dernier, permet à la SSR d’accélérer sa transition numérique. Les ressources libérées sont réinvesties dans de nouveaux services comme les applications Play, les podcasts et le streaming. L’intégration du DAB+ avec les assistants vocaux et les systèmes multimédias embarqués dans les voitures ouvre également de nouvelles perspectives. Grâce à cette évolution, la SSR souhaite vite adapter son offre aux nouvelles habitudes d’écoute et propose des formats plus dynamiques, notamment pour le jeune public.

La fin de la FM représente aussi un véritable gain énergétique. En mettant un terme à la double diffusion analogique et numérique, la Suisse économise plusieurs gigawatts chaque année.