Sudformadia et NRJ s’allient pour former les voix de la radio de demain

Sudformadia centre de formation, basé à Toulouse, est reconnu pour son expertise dans les domaines des médias et de l’audiovisuel depuis 20 ans. À ses côtés, NRJ s’impose comme l’un des groupes audiovisuels les plus puissants de France, fort de ses stations emblématiques NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons.

L’accord signé repose sur un objectif clair : faciliter la formation et l’insertion des étudiants et alternants dans les métiers de la radio. Concrètement, Sudformadia s’engage à diffuser les offres d’alternance et de stages du groupe NRJ auprès de ses apprenants et à assurer une présélection de profils en adéquation avec les besoins du groupe. En parallèle, NRJ apportera sa visibilité, ses valeurs et son expertise via des actions concrètes : interventions, parrainages, participations à des forums ou événements étudiants.