SudFormadia organise le Sudfo Radio Tour 2022

Lors de chaque visite, les différents intervenants se filmeront. L’objectif étant de parler de leur métier avant tout, de leur parcours, mais aussi de leur station. Le tout sera diffusé sur plusieurs plateformes sociales : Instagram, Facebook et Linkedin. Ce sera également l’opportunité pour l’équipe de Sudformadia, de rencontrer et de découvrir les radios et les formateurs partenaires de l’école des médias, située à Toulouse.Dans le n° 143 de La Lettre Pro de la Radio , nous consacrons un article à SudFormadia : un établissement qui s’est construit au fil des années un important réseau professionnel. 85% des élèves, à la fin des formations, se voient proposer des postes ou des stages complémentaires qui les amènent à des emplois fermes.