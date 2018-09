Sud Radio lance l'émission "Les Chasseurs Immo"

Sud Radio annonce l'arrivée d'une nouvelle émission entièrement consacrée à l'immobilier dans sa grille de rentrée 2018-2019. Tous les samedis midi, en direct de 12h00 à 12h30, la chasseuse d'appartements et de maisons Catherine Callède et le journaliste Marc Ezrati animeront " Les Chasseurs Immo Sud Radio "." Encore inédit sur les ondes françaises" précise la station, ce nouveau rendez-vous hebdomadaire 100% immobilier sera découpé en trois temps forts avec du divertissement, de l'information et du conseil ― en interaction avec les auditeurs. Une émission à retrouver en ligne et en podcast sur sudradio.fr et sur Twitter avec le hashtag #leschasseursimmo.