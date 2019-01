Sud Radio : In vino fête son 800e millésime en sucré-salé

In vino, la seule émission de radio en France à 100 % consacrée aux vins et spiritueux, part chaque semaine, depuis 2004, à la découverte des vignobles français et du monde entier. Partager la passion des femmes et des hommes du vin et de la gastronomie et rester informé sur l’actualité des vins et spiritueux et des grands événements est son crédo depuis 15 ans. "Bien charpentée, pétillante en bouche et à l’oreille, l’émission est diffusée le samedi et le dimanche à 12 h 30 sur Sud Radio (99.9 à Paris et en Ile-de-France). Suivie par près de 2 millions d’auditeurs en France, elle est à retrouver sans modération sur InVinoRadio.fm (143 000 auditeurs)" explique Sud Radio.