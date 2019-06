Succès pour le RFM Music Show à Issy-les-Moulineaux

Un concert qui a touché et ému toutes les générations présentes grâce aux performances de Slimane, Vitaa, Claudio Capéo, Hoshi Gauvin Sers, Madame Monsieur, Trois Cafés gourmands, Marc Lavoine, Kyo, Axel Red et Ycare, Gavin James & Philippine, Kadebostany et Charlie Winston. Ils étaient près de 23 000 samedi soir au parc départemental de l’Ile Saint Germain à Issy-les-Moulineaux pour les applaudir sous un soleil radieux.

Une soirée de live largement relayée sur les réseaux sociaux avec le #RFMMusicShow qui comptabilise 1.9 million d’impressions et plus de 160 000 vues sur les vidéos de la page Facebook de RFM.