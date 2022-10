StudioFact Media Group lance Studio/Fact Audio

Fort d’une solide expérience et d’un large réseau d’auteurs et de réalisateurs dans l’écosystème du podcast, le duo se donne pour ambition de produire des podcasts à haute valeur ajoutée pour les acteurs de l’audiovisuel, les plateformes de podcasts et les annonceurs. "Les meilleures histoires se vivent tous les jours tout autour de nous. Chez StudioFact Audio , nous voulons explorer de nouvelles formes narratives pour raconter des histoires puissantes et addictives. Sortir des studios, aller à la rencontre du terrain, écouter le réel dans sa diversité et sa complexité pour mieux comprendre les bouleversements du monde".Autour d’une ligne "histoires vraies", les productions de StudioFact Audio se structurent autour de créations originales : documentaires, fictions et programmes jeunesse.