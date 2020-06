Studio Ochenta lance la deuxième saison de Mija Podcast

Cette nouvelle "Mija" sera animée et écrite par la productrice indépendante de podcasts, Mélanie Hong , et suivra le même format que la première : 8 épisodes de 10 minutes chacun (et un bonus) pour raconter l'expérience de chaque membre de la famille en tant qu'immigré chinois en France. "À la fin de la première saison, nous avons réalisé qu'il n'y avait pas qu'une seule version de Mija dans le monde. Cette deuxième saison vise à élargir l'univers de Mija en donnant à une autre Mija la chance de faire entendre sa voix à travers les cultures" a expliqué Lory Martinez, productrice exécutive et voix de Mija. C'est la première fois que le studio produira une émission en mandarin et grâce à un partenariat avec JustPod , les auditeurs en Chine pourront écouter Mija sur toutes les plateformes de streaming disponibles en Chine au moment du lancement.