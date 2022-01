"Stellar" : le nouveau podcast NRJ sur l'astrologie

Le podcast "Stellar" est présenté par Jenny Finkelstein, fondatrice de Média Sisters Astro. L’astrologue Chloé Zeitoun est son invitée privilégiée. "Jenny incarne "Stellar" avec bienveillance et humour, une façon d’approcher l’astrologie qui a déjà convaincu les 100 000 personnes qui suivent son compte Instagram tandis que Chloé, qui intervient en tant qu’experte, répond à toutes les questions de Jenny avec pertinence et précision" indique un communiqué.

La première saison compte 50 épisodes thématiques, répondant à des questions aussi théoriques que pratiques, de l’existence d’une destinée au fonctionnement d’un thème astral. Les discussions entre Jenny et Chloé permettent de mieux comprendre les grands principes de l’astrologie.