Spotify étend le podcasting vidéo à la France

En France, en septembre 2021, Spotify a proposé cette fonctionnalité en avant-première aux créateurs du programme "La Fabuleuse", réalisé par Bilal Hassani, Sulivan Gwed, Sundy Jules, Johan aka SparkDise et Wesley Krid avec Spotify Studios France. Chaque semaine, un nouvel épisode était proposé en exclusivité sur Spotify, en audio et en vidéo. La puissance de l'audio, combinée avec la possibilité de regarder les interactions des hôtes du podcast, résulte en une expérience immersive enrichie qui a été particulièrement appréciée par les créateurs et par leurs fans.

Des programmes d’humour, en passant par un podcast dédié au RAP ou encore un programme de décryptage sur le bitcoin et les cryptomonnaies une dizaine de créateurs français ont déjà prévu d’intégrer très prochainement la vidéo à leur création