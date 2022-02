Spotify annonce le rachat de Podsights et Chartable

Podsights est l'un des principaux services de mesure de la publicité par podcast qui aide les annonceurs à mieux mesurer et faire évoluer leur publicité par podcast. Chartable est une plateforme d'analyse de podcasts qui permet aux éditeurs de connaître et de développer leur audience de podcasts grâce à des outils d'attribution promotionnelle et d'analyse de l'audience. Ces deux acquisitions permettront une amélioration de la mesure de la publicité par podcast pour les annonceurs et les éditeurs. Enfin, elles aideront les éditeurs à développer leurs activités avec des informations solides et des outils promotionnels...