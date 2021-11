Spotify annonce le lancement des podcasts par abonnement

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible à tous les créateurs dans 33 nouveaux marchés dans le monde, dont la France. Quatre studios de podcasts et éditeurs français, (Binge, Quelle Histoire, Nouvelles Écoutes et Paradiso Media) proposeront ainsi dans les prochaines semaines une offre d’abonnement pour certaines de leurs créations. Les abonnements aux podcasts sur Spotify donnent aux créateurs "un plus grand contrôle sur la façon dont ils monétisent leur contenu et se connectent avec les auditeurs : ils offrent une large portée, la possibilité d’atteindre une nouvelle audience et 100% des revenus de leurs abonnés pendant les deux premières années (dans deux ans, nous prévoyons de mettre en place une commission de 5%)".